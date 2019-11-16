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Xiaomi перенесла дату выхода смартфона Redmi K30 (Фото)

Xiaomi перенесла дату выхода смартфона Redmi K30 (Фото)
13:32 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Ожидалось, что Redmi K30 выйдет уже в следующем месяце, однако представители компании сами раскрыли сроки выхода.

Суббренд Xiaomi Redmi готовит свой первый смартфон с поддержкой 5G, и это будет Redmi K30.

Информацией поделился вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing), общаясь с пользователями в соцсети Weibo.

"В 2020 году Redmi станет пионером в области 5G. Увидимся вместе с K30", - написал он. 

А это значит, что Redmi K30 представят все-таки в следующем году - скорее всего, в январе или феврале.

По словам Лу, при разработке смартфона производитель столкнулся с некоторыми сложностями. Но компания хочет вывести на рынок аппараты наилучшего качества, поэтому выход и пришлось перенести.

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Напомним, Redmi K30 получит среднебюджетный чипсет MediaTek со встроенным модемом 5G и широкоформатный дисплей с вырезом для двойной фронтальной камеры, как у Galaxy S10+.

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Все по теме:

Xiaomi, 2020 год, Лу Вейбинг, Xiaomi Redmi K30.
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