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Huawei скоро официально представит свой новый флагманский планшет MatePad

Huawei скоро официально представит свой новый флагманский планшет MatePad
10:15 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Компания Huawei опубликовала постер с датой анонса своего нового планшета - MatePad.

Когда ждать

Согласно изображению, презентация устройства состоится 25 ноября в Шанхае, Китае. Кстати, мероприятие пройдет на день раньше анонса флагманской линейки смартфонов Honor V30.

Что известно

Huawei MatePad станет первым планшетом на рынке с вырезом в дисплее для фронтальной селфи-камеры. Устройству ещё приписывают топовый процессор Kirin 990 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ, встроенный накопитель до 256 ГБ, поддержку фирменного стилуса M-Pen, стереодинамики Harman Kardon, а также порт для зарядки USB-C и аккумулятор с быстрой зарядкой SuperCharge на 40 Вт, как у Huawei P30 Pro и Mate 30 Pro.

На официальном сайте Samsung "засветился" Galaxy A51

Ранее сообщалось, что китайский производитель Huawei провел в Киеве презентацию и представил несколько интересных новинок. Среди них - уникальные наушники FreeBuds 3.

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Планшет, Huawei, Флагман, 25 ноября, Huawei MatePad.
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