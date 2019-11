Huawei FreeBuds 3: уникальные наушники представили в Украине

Среди них – уникальные наушники FreeBuds 3. Это первые в мире беспроводные стереонаушники с поддержкой активного шумоподавлення.

Дизайн

Зарядное кейс получил круглую форму, которую комфортно держать в кармане или руке. Эргономичный дизайн и открытый тип самих наушников обеспечивает комфортное и надежное расположение в ушах.

В частности, в наушниках воплотили решения Dolphin Bionic Design. Эта разработка и возможность разместить девайс глубже в ухе, что обеспечивает лучшее качество звучания. Huawei FreeBuds 3 доступны в белом и черном цветах.

