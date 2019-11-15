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Huawei FreeBuds 3: уникальные наушники представили в Украине

Huawei FreeBuds 3: уникальные наушники представили в Украине
10:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайский производитель Huawei провел в Киеве презентацию и представил несколько интересных новинок.

Среди них – уникальные наушники FreeBuds 3. Это первые в мире беспроводные стереонаушники с поддержкой активного шумоподавлення.

Дизайн

Зарядное кейс получил круглую форму, которую комфортно держать в кармане или руке. Эргономичный дизайн и открытый тип самих наушников обеспечивает комфортное и надежное расположение в ушах.

В частности, в наушниках воплотили решения Dolphin Bionic Design. Эта разработка и возможность разместить девайс глубже в ухе, что обеспечивает лучшее качество звучания. Huawei FreeBuds 3 доступны в белом и черном цветах.

Характеристики

Huawei FreeBuds 3 разработаны на базе чипа Kirin A1. Он сочетает метод цифровой обработки звука с высокочувствительным драйвером для точного воспроизведения музыки и голоса. Кроме того, он обеспечивает стабильное соединение, ультранизкую задержку и новый подход для контроля уровня шумов.

Интересно, что Kirin A1-это первый чип, который компания разработала для наушников и носимых устройств.

Кроме того, Huawei разработала собственную изохронную двухканальную технологию Bluetooth1. Она обеспечивает воспроизведение качественного стереозвука, подключаясь одновременно к обоим беспроводным наушникам. А фирменная технология синхронной передачи сигнала обеспечивает сверхнизкую задержку на уровне 190 мс2.

Также при разработке наушников инженеры применили инновационные технологии цифровой обработки аудио и создания высококачественного звучания. Алгоритм подавления шума позволяет уменьшать фоновые шуми3, что обеспечивает чистое звучание и высокое качество звонков. Кстати, FreeBuds 3 поддерживают технологию активного подавления шума.

Кейс для наушников поддерживает беспроводную зарядку. В общем, наушники FreeBuds 3 способны работать в режиме прослушивания музыки до 4 часов без подзарядки и до 20 часов, если использовать кейс для подзарядки.

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Цена в Украине

Рекомендованная стоимость Huawei FreeBuds 3 составляет 4 999 гривен.

Новинка поступит в продажу 21 ноября. При этом если оформить предзаказ, то можно получить в подарок беспроводную зарядку Huawei CP60.

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Наушники, Гаджеты, Huawei, Технологии, Техно, Huawei FreeBuds 3.
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