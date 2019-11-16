Когда выйдет iPhone SE 2: прогноз аналитика

Новости технологии:Уже не первый месяц в сети появляются слухи о новом поколении бюджетного смартфона iPhone SE 2. Сначала утечки рассказывали о внешнем виде и характеристиках.

Теперь аналитик назвал даже дату выхода новинки. Как утверждает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, нам осталось ждать презентации уже недолго, передает MacRumors.

По его данным, Apple проведет презентацию в первой половине 2020 года. Тогда будет представлена новая версия планшета iPad Pro с ToF-сенсором, а также долгожданный бюджетный смартфон iPhone SE 2.

Такой шаг является вполне логичным, ведь iPhone SE выпустили еще в 2016 году. Сейчас это единственная версия бюджетника от Apple.

Что известно о iPhone SE 2?

Согласно слухам, iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор A13 в паре с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ. При этом для аутентификации здесь будет сканер отпечатка пальцев Touch ID, а не Face ID. Его разместят на классической кнопке "домой", от которой Apple отказалась в новых смартфонах.

Выпустив новинку, компания планирует заменить его и iPhone 8 Plus в линейке устройств Apple.

Сколько будет стоить?

Аналитики уже предположили, во сколько Apple оценит будущую новинку. iPhone SE 2 может стоить около 400 долларов (10 тысяч гривен).