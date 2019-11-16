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Когда выйдет iPhone SE 2: прогноз аналитика

Когда выйдет iPhone SE 2: прогноз аналитика
19:50 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Уже не первый месяц в сети появляются слухи о новом поколении бюджетного смартфона iPhone SE 2. Сначала утечки рассказывали о внешнем виде и характеристиках.

Теперь аналитик назвал даже дату выхода новинки. Как утверждает авторитетный аналитик Минг-Чи Куо, нам осталось ждать презентации уже недолго, передает MacRumors.

По его данным, Apple проведет презентацию в первой половине 2020 года. Тогда будет представлена новая версия планшета iPad Pro с ToF-сенсором, а также долгожданный бюджетный смартфон iPhone SE 2.

Такой шаг является вполне логичным, ведь iPhone SE выпустили еще в 2016 году. Сейчас это единственная версия бюджетника от Apple.

Что известно о iPhone SE 2?

Согласно слухам, iPhone SE 2 получит новый фирменный процессор A13 в паре с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ. При этом для аутентификации здесь будет сканер отпечатка пальцев Touch ID, а не Face ID. Его разместят на классической кнопке "домой", от которой Apple отказалась в новых смартфонах.

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Выпустив новинку, компания планирует заменить его и iPhone 8 Plus в линейке устройств Apple.

Сколько будет стоить?

Аналитики уже предположили, во сколько Apple оценит будущую новинку. iPhone SE 2 может стоить около 400 долларов (10 тысяч гривен).

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Apple, iPhone, Смартфон, Бюджетный смартфон, iPhone 8, iPhone SE 2, iPhone 11.
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