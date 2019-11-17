Motorola уверяет в долговечности своего гибкого дисплея RAZR (Видео)

Новости технологии:Компания Motorola уверенна в надежности своей новой "раскладушки".

На днях компания Motorola наконец-то анонсировала легендарную "раскладушку" RAZR с 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View.

(Не?)долговечен

Дело в том, что дисплей Motorola RAZR складывается внутрь, как и у конкурента Samsung Galaxy Fold. А его опыт довольно печален: первые образцы смартфона сломались уже через пару дней.

Однако представители Motorola уверены в долговечности гибкого дисплея RAZR:

"Мы не выпускали новый Motorola RAZR на рынок, пока не убедились в том, что он готов. Мы полностью уверены в долговечности дисплея Flex View, и, основываясь на наших исследованиях, он будет работать в течение среднего срока службы смартфона. Мы признаем, что это совершенно новая технология, и мы стремимся продолжать совершенствоваться по мере развития отрасли. Поэтому мы создали пакет услуг мирового класса, чтобы каждый клиент RAZR имел исключительный опыт".

А если сломается?

А теперь остановимся подробнее на "пакете услуг мирового класса". Он будет доступен только в США, хотя не исключено, что в дальнейшем его получат пользователи из других стран.

Итак, если на вашем Motorola RAZR сломается экран или другая часть - компания обещает сделать ремонт или заменить смартфон в течение 24 часов. В случае поломки гибкого экрана при нормальном использовании его заменят бесплатно. Если же это произошло при условиях, выходящих за рамки стандартной гарантии, ремонт обойдется в $299.

И это довольно приятная сумма. Для сравнения: замена дисплея iPhone 11 стоит $199, iPhone 11 Pro - $279 и iPhone 11 Pro Max - $329. Замена гибкого дисплея Galaxy Fold обойдется в $149, но только для тех, кто купит смартфон до конца года. Обычная стоимость - $599.