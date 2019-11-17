Готовятся к апокалипсису: Microsoft спрятала Арктике весь открытый код с GitHub

Новости технологии:Microsoft распечатал весь открытый код с GitHub и спрятал его в заброшенной угольной шахте в Арктике на случай конца света.

Компания Microsoft, которой принадлежит крупнейший проект для open-source-программистов GitHub, создает печатную версию всех кодов программ, опубликованных в сервисе.

Об этом пишет ScienceAlert.

Заброшенная угольная шахта на Шпицбергене, в которой Microsoft хранит распечатанные коды проектов с GitHub на случай конца света, находится рядом с еще несколькими аналогичными проектами — Global Seed Vault с ДНК всех растений и животных в мире, а также "Арктическим мировым архивом", где хранятся элементы человеческой культуры.

Прочитать распечатанный код можно только с помощью увеличительного стекла.

При этом в Microsoft отмечают: сотрудники надеются, что человечеству не придется пользоваться этими архивами.