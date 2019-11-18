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Новая флагманская линейка от Honor доступна в предзаказе

Новая флагманская линейка от Honor доступна в предзаказе
10:47 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Флагманскую линейку смартфонов Honor V30 5G ещё не представили, а её уже можно предзаказать.

Компания Honor решила не дожидаться презентации 26 ноября и уже открыл предзаказ на флагманскую линейку смартфонов Honor V30 5G.

Об этом объявил производитель, опубликовав постер в социальной сети Weibo. Смартфоны появились на китайской интернет-площадке Vmall. Оформить покупку может сейчас любой желающий, но заказы будут присылать, естественно, уже после анонса.

Напомним, во флагманскую линейку V30 войдет сразу два смартфона: Honor V30 и Honor V30 Pro. Младшей модели приписывают LCD-дисплей с отверстием для селфи-камеры, а также чип Kirin 990. Аппарат получит аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 22.5 Вт и тройную камеру с главным сенсором на 60 Мп.

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Honor V30 Pro, в свою очередь, будет отличаться более мощной батареей на 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 40 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт, двойной селфи-камерой, OLED-экраном и основной камерой с четырьмя модулями. Оба устройства получат поддержку сети пятого поколения.

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Гаджеты, Смартфоны, Флагманы, Honor, Honor V30 5G.
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