Новая флагманская линейка от Honor доступна в предзаказе

Новости технологии:Флагманскую линейку смартфонов Honor V30 5G ещё не представили, а её уже можно предзаказать.

Компания Honor решила не дожидаться презентации 26 ноября и уже открыл предзаказ на флагманскую линейку смартфонов Honor V30 5G.

Об этом объявил производитель, опубликовав постер в социальной сети Weibo. Смартфоны появились на китайской интернет-площадке Vmall. Оформить покупку может сейчас любой желающий, но заказы будут присылать, естественно, уже после анонса.

Напомним, во флагманскую линейку V30 войдет сразу два смартфона: Honor V30 и Honor V30 Pro. Младшей модели приписывают LCD-дисплей с отверстием для селфи-камеры, а также чип Kirin 990. Аппарат получит аккумулятор на 4000 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 22.5 Вт и тройную камеру с главным сенсором на 60 Мп.

Honor V30 Pro, в свою очередь, будет отличаться более мощной батареей на 4200 мАч с быстрой зарядкой SuperCharge на 40 Вт и беспроводной зарядкой на 15 Вт, двойной селфи-камерой, OLED-экраном и основной камерой с четырьмя модулями. Оба устройства получат поддержку сети пятого поколения.