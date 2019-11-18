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Понедельник, 18.11.2019
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Придется подождать: когда выйдет Torchlight Frontiers (Видео)

Придется подождать: когда выйдет Torchlight Frontiers (Видео)
12:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Torchlight Frontiers от создателя Diablo выйдет позже, чем планировалось.

Похоже, что в следующем году поклонникам "дьяблоидов" будет чем заняться до выхода Diablo 4. На входных Grinding Gear анонсировали Path of Exile 2, а теперь и Echtra Games переносят релиз Torchlight Frontiers на 2020 год.

На фанатской конвенции Path of Exile журналист PC Gamer встретился с создателем оригинальных Diablo 1 и 2 Максом Шефером. Теперь он управляет Echtra Games, где и занимается разработкой Torchlight Frontiers. Шефер рассказал, что разработчики решили изменить проект, потому команде нужно больше времени.

"Мы еще не объявили это [перенос релиза], но, вероятно, следовало бы. Но мы не можем сказать что-то конкретное. Сейчас мы вносим некоторые изменения в игру, с которыми трудно определиться. У нас пока нет конкретной информации… Просто мы ждем подходящего времени, чтобы выпустить очередную большую новостную рассылку о том, что происходит с игрой", — сказал Шафер.

Изначально Torchlight Frontiers планировали выпустить в конце 2019 года, но, видимо, поиграть сможем не раньше 2020 года. Разработчики анонсировали игру еще в августе, рассказав, что геймеров ждет открытый мир с генерируемыми подземельями, по которому будут бегать реальные игроки. Да, звучит как Diablo 4, и, возможно, потому Echtra Games и решили отложить релиз, чтобы доработать проект.

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Blizzard решила вернуться к истокам, сделав новую "дьяблу" мрачной и жестокой, но повернув в сторону игр-сервисов и ММО. В Diablo 4 будет открытый мир с живыми игроками, публичными мероприятиями, городами-хабами, а также генерируемыми подземельями. Пока что на бумаге Torchlight Frontiers отличается только ярким и мультяшным визуальным стилем.

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Игра, Diablo, Torchlight Frontiers.
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