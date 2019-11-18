"Аппарата не существует": в Redmi прокомментировали "выход" новой модели

Новости технологии:Президент компании назвал выход смартфона Redmi Note 8 Pro с процессором Snapdragon 730G фейком.

На прошлой неделе в сеть просочилась информация, что компания Xiaomi выпустит новую модель смартфона Redmi Note 8 Pro с чипом, как у Mi Note 10. Оказалось, это не так.

Фанаты компании "завалили" вопросами главу подразделения Redmi Лю Вейбинга (Lu Weibing) о новинке в социальной сети Weibo. По его словам, аппарата не существует.

Эту информацию также подтвердил главный директор по маркетингу Xiaomi Анудж Шарма (Anuj Sharma) у себя в Twitter.

Напомним, устройству приписывали процессор Qualcomm Snapdragon 730G и быструю зарядку на 27 Вт, в то время, как оригинальный Redmi Note 8 Pro работает на MediaTek Helio G90T и оснащён аккумулятором, который поддерживает 18-ваттную зарядку.