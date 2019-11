Глава Honor уже тестирует новинку Honor V30 Pro

Однако глава суббренда Huawei, пользуясь своим служебным положением, уже тестирует новинку.

Что это значит?

Жао Минг (Zhao Ming) побывал на конференции China Mobile Global Partners Conference 2019 и написал об этом пост в Weibo с хэштегом #Honor V30.

Но сам снимок, судя по записи, сделан и выложен с помощью старшей модели — Honor V30 Pro.

This is possibly a picture taken by the V30 pro#HonorV30Pro #HonorV30

George also using regular V30 pic.twitter.com/H4a3LFnFll

— (@TechRahul_24) 16 ноября 2019 г.