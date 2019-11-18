Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Сообщение о подозрении Порошенко: ГПУ изучает материалы ГБР
Сообщение о подозрении Порошенко: ГПУ изучает материалы ГБР
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Европарламентарий о "Северном потоке - 2": Украине нужны гарантии
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
Беленюк показал нардепам несколько приемов самообороны (Видео)
"Я почерпнула для себя много идей": Елена Зеленская дала интервью Vogue UA (Фото)
Елена Зеленская дала интервью Vogue UA

Xiaomi не остановить: компания представила бюджетную электронную книгу Mi Reader (Фото)

Xiaomi не остановить: компания представила бюджетную электронную книгу Mi Reader (Фото)
17:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Xiaomi анонсировала сегодня свою новую электронную "читалку" Mi Reader.

Новинка имеет пластиковый корпус с 6-дюймовым E-ink экраном. По словам компании, его плотность пикселей составляет 212 ppi. Экран получил антибликовое покрытие и LED-подсветку с 24 уровнями регулировки яркости.

Под капотом устройства установлен четырёхъядерный процессор Allwinner с частотой 1.8 ГГц. Он работает в паре с 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. За автономность "читалки" отвечает аккумулятор на 1800 мАч. Его должно хватить до двух недель работы устройства в режиме ожидания. Заряжается аппарат через порт USB-C.

Поставляется Mi Reader с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Новинка поддерживает множество разных форматов, включая TXT, EPUB и PDF.

Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов

Цена и когда ждать

Xiaomi запустит сбор средств на устройство 20 ноября. На старте за него попросят $83, но потом ценник возрастёт до $85. Новинка составит конкуренцию электронным книгам Amazon Kindle.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Электронная книга, Xiaomi, Xiaomi Mi Reader.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выборы в Беларуси: оппозиция не вошла в новый парламент
02 Объективной реальности не существует: доказано квантовой физикой
03 Маникюр 2019: трендовые идеи в холодных оттенках (Фото)
04 Признаки инсульта, знание которых жизненно необходимо
05 Будьте бдительны: очевидные признаки рассеянного склероза
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Грипп наступает: кто в зоне риска
Грипп наступает: кто в зоне риска
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Давление на журналистов: Портнов пришел в ОПУ
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Суд отпустил Гриценко под залог в 2,9 млн грн
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (11.11 – 17.11.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь