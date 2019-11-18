Xiaomi не остановить: компания представила бюджетную электронную книгу Mi Reader (Фото)

Новости технологии:Xiaomi анонсировала сегодня свою новую электронную "читалку" Mi Reader.

Новинка имеет пластиковый корпус с 6-дюймовым E-ink экраном. По словам компании, его плотность пикселей составляет 212 ppi. Экран получил антибликовое покрытие и LED-подсветку с 24 уровнями регулировки яркости.

Под капотом устройства установлен четырёхъядерный процессор Allwinner с частотой 1.8 ГГц. Он работает в паре с 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ ПЗУ. За автономность "читалки" отвечает аккумулятор на 1800 мАч. Его должно хватить до двух недель работы устройства в режиме ожидания. Заряжается аппарат через порт USB-C.

Поставляется Mi Reader с предустановленной операционной системой Android 8.1 Oreo. Новинка поддерживает множество разных форматов, включая TXT, EPUB и PDF.

Цена и когда ждать

Xiaomi запустит сбор средств на устройство 20 ноября. На старте за него попросят $83, но потом ценник возрастёт до $85. Новинка составит конкуренцию электронным книгам Amazon Kindle.