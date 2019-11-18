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Понедельник, 18.11.2019
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Это космос: NASA презентовала игру-симулятор полета на SpaceX Crew Dragon (Фото)

Это космос: NASA презентовала игру-симулятор полета на SpaceX Crew Dragon (Фото)
21:33 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости технологии:Теперь слетать на космическую станцию можно через мобильный телефон или ноутбук.

Если в детстве вы отчаянно хотели стать космонавтом, но у вас ничего не получилось, это игра для вас. Национальное аэрокосмическое агентство США выпустило игру, которая дает возможность попробовать себя в роли астронавта, отправляющегося на МКС.

Rocket Science Ride 2 Station позволяет виртуально слетать в космос на одном из двух космических кораблей - Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing. Пользователи пройдут все этапы полета: изучение миссии, запуск корабля, управление полетом и стыковка с космической станцией в одном из двух режимов - ручном или автоматическом.

Сейчас игра доступна в веб-версии, а также в виде приложения для iOS. Журналист издания TechCrunch уже протестировал Rocket Science Ride 2 Station на iPhone. По его мнению, стадия подготовки к полету была "немного глючной", но вполне рабочей.

Для прохождения игры также можно выбрать одного из десяти персонажей - в их роли выступают реальные астронавты со своими биографиями. По словам разработчиков, игра не претендует на роль максимально реалистичного симулятора полета. Трехмерная графика местами довольно условна, но Rocket Science Ride 2 Station в первую очередь преследует образовательную цель - рассказать людям о том, насколько сложен процесс полета в космос. 

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В реальности первые пилотируемые полеты кораблей Crew Dragon и Starliner должны состояться еще до конца этого года, однако с большой вероятностью будут перенесены на 2020 год. Так, SpaceX лишь в этом месяце провела успешные наземные испытания двигателей для Crew Dragon, а инженеры Boeing протестировали систему аварийного спасения (тоже на Земле).

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НАСА, Игра, Симулятор, SpaceX, Crew Dragon, SpaceX Crew Dragon, Rocket Science Ride 2 Station.
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