Это космос: NASA презентовала игру-симулятор полета на SpaceX Crew Dragon (Фото)

Новости технологии:Теперь слетать на космическую станцию можно через мобильный телефон или ноутбук.

Если в детстве вы отчаянно хотели стать космонавтом, но у вас ничего не получилось, это игра для вас. Национальное аэрокосмическое агентство США выпустило игру, которая дает возможность попробовать себя в роли астронавта, отправляющегося на МКС.

Rocket Science Ride 2 Station позволяет виртуально слетать в космос на одном из двух космических кораблей - Crew Dragon от SpaceX или Starliner от Boeing. Пользователи пройдут все этапы полета: изучение миссии, запуск корабля, управление полетом и стыковка с космической станцией в одном из двух режимов - ручном или автоматическом.

Сейчас игра доступна в веб-версии, а также в виде приложения для iOS. Журналист издания TechCrunch уже протестировал Rocket Science Ride 2 Station на iPhone. По его мнению, стадия подготовки к полету была "немного глючной", но вполне рабочей.

Для прохождения игры также можно выбрать одного из десяти персонажей - в их роли выступают реальные астронавты со своими биографиями. По словам разработчиков, игра не претендует на роль максимально реалистичного симулятора полета. Трехмерная графика местами довольно условна, но Rocket Science Ride 2 Station в первую очередь преследует образовательную цель - рассказать людям о том, насколько сложен процесс полета в космос.

В реальности первые пилотируемые полеты кораблей Crew Dragon и Starliner должны состояться еще до конца этого года, однако с большой вероятностью будут перенесены на 2020 год. Так, SpaceX лишь в этом месяце провела успешные наземные испытания двигателей для Crew Dragon, а инженеры Boeing протестировали систему аварийного спасения (тоже на Земле).