В Минцифры заявляют, что избавятся от "мутных" IТ-тендеров

Новости технологии:Минцифры получило в наследство от агентства электронного управления функцию согласования IТ-закупок органами власти.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует избавиться от сомнительных тендеров по реализации IТ-проектов в органах власти. Об этом он написал в Facebook.

"Наша задача - оптимизировать расходы плательщиков налогов, избавиться от мутных тендеров и создать прозрачную IT-экосистему на уровне государства", - подчеркнул Федоров.

Он объяснил, что Минцифры получило в наследство от агентства электронного управления функцию согласования IТ-закупок органами власти, а сюда входит согласование от закупок создания сложных IТ-систем, реестров и серверов до закупок техники и даже её ремонта.

Правительственный чиновник добавил, что в бюджете на 2019 год заложено около 5,4 млрд грн для таких IТ-закупок, средства расходуются крайне неэффективно, и "еще много денег скрыто под не цифровыми кодами закупок, что тоже крайне плохо".

По его словам, заказчиками являются органы, начиная от министерств и заканчивая коммунальными предприятиями.

"Воркфлоу следующий: орган решает, что ему, например, нужен новый сервер - пишет письмо в адрес уже нашего министерства (ранее агентства), эксперты здесь оценивают технико-экономическое обоснование, согласовывают или отказывают. В идеале никто не должен получить ни копейки на тендер в IT без согласования, но в жизни бывает иначе. Это отдельная история. Сейчас проводим "расследование", - объяснил Федоров.

Вице-премьер-министр жалуется, что в результате такой системы практически ежедневно получает сообщения, его "тегают" под постами, "где на разных площадках проходят тендеры на десятки, а то и сотни миллионов гривень, причем предмет покупки и тендерные условия написаны наспех, часто под конкретного заказчика".

Федоров приводит пример - тендер «Оборудование для реализации Единого Государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола».

"Стоимость реализации реестра - 22 192 000,00 грн (!!!!). Всего в Украине фиксируется до 10 000 ситуаций домашнего насилия в год. Чтобы сохранять данные о случаях, необходимо «железа» на 22 млн. Мне кажется, что что-то тут не то", - заметил Федоров.

Вице-премьер-министр подчеркивает, что Минцифры не будет контролировать закупки техники, её ремонт органами власти, ибо это ответственность каждого министра, руководителя госоргана.

"Тысячи задач по согласованию покупки принтера или ноутбука отнимают много ресурсов", - объясняет Федоров.

Кроме того, он заметил, что в правительстве введут онлайн-систему приема запросов на согласование, управление проектами, потому что сегодня невозможно в два клика найти проект, на который в прошлом году были выделены деньги, чтобы узнать статус его реализации.

"Мы сформируем команду экспертов, прозрачные правила их работы для качественной оценки тендеров и предложим варианты оптимизации. Возможно, сначала будет необходима волонтерская помощь от опытных IT-специалистов. Прозрачность и подсветка странных тендеров - лучший контролер", - добавил Федоров. Вице-премьер-министр также планирует со своей командой разработать единую «техническую рамку» требований и процедур для IТ-проектов в органах власти.