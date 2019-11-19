Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо

Новости технологии:Сегодня поисковик празднует 200-летие мадридского музея Прадо.

Сегодняшний Doodle празднует 200-летие Мадридского музея Прадо. Открытый в этот день в 1819 году, музей является домом для тысяч испанских картин с 12 по 20 века, в том числе шедевров Эль Греко, Франсиско Гойи, Диего Веласкеса и других европейских мастеров.

Здание было спроектировано в 1785 году по проекту архитектора Хуана де Вильянуэва. Оно было перепрофилировано королем Фердинандом VII и королевой Марией Изабель де Браганца из центра естественных наук в публичную галерею в 1819 году. Первоначально называлось Королевским музеем, позднее оно было названо Museo Nacional del Prado. С коллекцией из более чем 5000 экспонатов музей продолжил проект расширения, который увеличил доступ общественности и уменьшил скученность в главном здании.

Близлежащий монастырь Херонимос был восстановлен и включен для создания кампуса Музея дель Прадо, что позволило музею продемонстрировать шедевры новой эпохи. Двухсотлетняя выставка "Место памяти" отдает дань уважения истории музея в некоторые из его самых мрачных периодов и дает представление о том, как музей превратился в учреждение, которым он является сегодня.

К 200-летию музея музей смотрит в будущее, уделяя время тому, чтобы разнообразие охватило его на заре третьего столетия. В течение всего года в коллекции экспонировались художники из Латинской Америки, такие как Матримониос де Мартин де Лойола с Беатрис Суста де Хуан де Борха с Лоренца Суста де Лойола, выдающийся образец вице-королевской живописи, поступивший из музея Педро де Осма в Лиме. Перу и женщины в "Повести о двух женщинах-художниках": Софонисба Ангуиссола и Лавиния Фонтана и двенадцать фотографов. Гости должны увидеть большую часть музея за пару часов, но они могут потерять счет времени, пытаясь распаковать сцены в "Саду земных наслаждений" Иеронима Босха.

Счастливые два столетия, Музей Прадо!