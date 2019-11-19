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Компания Huawei планирует выпустить еще один гибкий смартфон

Компания Huawei планирует выпустить еще один гибкий смартфон
14:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:В сети уже появились первые эскизы, которые демонстрируют вероятный дизайн необычного гаджета Huawei.

Смартфон Motorola RAZR (2019) стал первой гибкой "лягушкой" на рынке, но совсем скоро у него может появиться не менее именитый конкурент. По данным инсайдеров, разработкой подобного гибкого устройства занялась китайская компания Huawei.

Источником утечки стал Twitter-инсайдер Teme, который опубликовал схематические чертежи смартфона, описание которого нашлось в одном из патентов Huawei.

Что известно о новом гибком смартфоне Huawei? 

Судя по изображениям, линия сгиба проходит по центру устройства. На передней панели гаджета нет вырезов и отверстий, на тыльной стороне корпуса размещена тройная камера со вспышкой. Сканер отпечатков пальцев, вероятно, разместится под дисплеем.

Примечательно, что на внешней стороне корпуса нет видимого вспомогательного дисплея. Возможно, речь идет о раннем патенте гибкой конструкции и эскиз представляет собой лишь схематическое изображение корпуса.

Технические характеристики, дата выхода и цена

Подробные технические характеристики, возможная дата выпуска и цена гибкой новинки Huawei неизвестны.

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Huawei Mate X

Напомним, компания еще в феврале представила свой первый гибкий смартфон Huawei Mate X. Новинка получила 6,6-дюймовый дисплей, который раскладывается и увеличивается в размере до 8 дюймов. Аппаратной основой Huawei Mate X стал флагманский процессор Kirin 980, есть поддержка сотовых сетей пятого поколения благодаря модему Balong 5000 со скоростью загрузки до 4,6 Мбит/с. Кроме того, Huawei Mate X получил 8 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной флэш-памяти.

Заметим, недавно Huawei Mate X официально поступил в продажу. На официальном сайте гибкий смартфон можно приобрести за 16 999 юаней (около 58 500 гривен).

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