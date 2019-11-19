WhatsApp уязвим: что не так с мессенджером

Новости технологии:Facebook обнаружил новую уязвимость WhatsApp.

Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, обнаружила опасную уязвимость мессенджера, что может привести к взлому телефона хакерами через вредный видеофайл.

Об этом сообщает Firstpost.

"Переполнение буфера в стеке может быть вызвано в WhatsApp путем отправки специально созданного файла MP4 пользователю WhatsApp", - говорится в заявлении компании.

Как отмечается, хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью, отправив специальный видеофайл, что приводит к выполнению вредоносного кода. Процесс не требует аутентификации и выполняется при загрузке вредоносного файла в систему смартфона.

Такая проблема была обнаружена в версиях приложений WhatsApp и WhatsApp для бизнеса для iOS, Android и Windows Phone.

"WhatsApp постоянно работает над повышением безопасности нашего сервиса. Мы публикуем отчеты о потенциальных проблемах, которые мы исправили, в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. В этом случае нет причин считать, что пользователи пострадали", - говорится в заявлении компании.

Эксперты посоветовали пользователям обновить свое приложение до последней версии.