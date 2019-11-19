Скачать
Вторник, 19.11.2019
"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
"Масштабный ремонт дорог": Гончарук о планах на следующий год
Маас о "газовых переговорах": Транзит следует продолжать и после 2019 года
Маас о "газовых переговорах": Транзит следует продолжать и после 2019 года
Матч Динамо - Заря перенесен
Матч Динамо - Заря перенесен
Автора "Ребенка Розмари" могут исключить из Академии кинорежиссеров
Романа Полански хотят исключить из Академии режиссеров Франции

WhatsApp уязвим: что не так с мессенджером

WhatsApp уязвим: что не так с мессенджером
17:43 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости технологии:Facebook обнаружил новую уязвимость WhatsApp.

Компания Facebook, которой принадлежит WhatsApp, обнаружила опасную уязвимость мессенджера, что может привести к взлому телефона хакерами через вредный видеофайл.

Об этом сообщает Firstpost.

"Переполнение буфера в стеке может быть вызвано в WhatsApp путем отправки специально созданного файла MP4 пользователю WhatsApp", - говорится в заявлении компании.

Как отмечается, хакеры могут воспользоваться этой уязвимостью, отправив специальный видеофайл, что приводит к выполнению вредоносного кода. Процесс не требует аутентификации и выполняется при загрузке вредоносного файла в систему смартфона.

Такая проблема была обнаружена в версиях приложений WhatsApp и WhatsApp для бизнеса для iOS, Android и Windows Phone.

Facebook проводит тест аналога Instagram

"WhatsApp постоянно работает над повышением безопасности нашего сервиса. Мы публикуем отчеты о потенциальных проблемах, которые мы исправили, в соответствии с лучшими отраслевыми практиками. В этом случае нет причин считать, что пользователи пострадали", - говорится в заявлении компании.

Эксперты посоветовали пользователям обновить свое приложение до последней версии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Facebook, Мессенджер, WhatsApp.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 Приметы и суеверия: что нельзя делать в високосный 2020 год
03 Тарифы: сколько будет стоить газ для населения в 2020 году
04 Идут морозы: В Украине существенно похолодает
05 "Это перебор": Гройсман прокомментировал ситуацию с Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рейтинг прозрачности: в каких городах власть наиболее открытая
В каких городах власть наиболее открытая
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Суд над Ляшко: кто готов взять экс-нардепа на поруки
Карпаты в безопасности: президент запретил массовую вырубку лесов
Президент запретил массовую вырубку лесов
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 19 ноября 2019 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь