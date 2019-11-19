Презентация Samsung W20: в чем его изюминка и какие характеристики

Новости технологии:Сегодня компания Samsung, как и обещала, представила смартфон Samsung W20.

Хоть это и представитель W-серии, он сделан не в форме «раскладушки». По сути, это слегка обновленный складной смартфон Galaxy Fold.

Что изменилось?

Самые главные изменения — это поддержка 5G и наличие топового процессора Qualcomm Snapdragon 855+.

Дизайн практически идентичен, только рамки более закруглены. В общем, внешние изменения коснулись преимущественно металлического каркаса, но вы их и не заметите, если не будете сравнивать Samsung W20 и Galaxy Fold.

Что еще?

В остальном, это тот же Galaxy Fold: 7,3-дюймовый большой экран, 4.6-дюймовая панель (1960×840 точек) для пользования в сложенном виде, 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ хранилища, сканер отпечатков пальцев на торце, аккумулятор емкостью 4235 мАч с поддержкой быстрой и беспроводной зарядки и фирменная оболочка One UI — правда, на базе несвежего Android Pie.

Премьера: Samsung представляет W20 5G – свой второй раскладной смартфон с гибким экраномhttps://t.co/iONQaDFOHg pic.twitter.com/iw4Tmh0MV6 — (@DGLru) 19 ноября 2019 г.

Камер также шесть: тройная на тыльной стороне (12 МП, 12 МП телефото и 16 МП широкоугольная камера), двойная фронтальная камера в развернутом виде (10+8 МП) и 10-мегапиксельная фронталка в сложенном виде. Поэтому как ни крути смартфон — везде есть камеры.

Не забыли также об NFC и защиты от влаги и пыли IP68.

Когда и где ждать?

Samsung обещает, что W20 будет доступен в Китае в ближайшее время. Скорее всего, за пределы Поднебесной он не выйдет. Например, Samsung W2018 продавался только в Азии.

Цена пока тоже неизвестна.