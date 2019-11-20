Халява пришла: Amazon представила бесплатный сайт для прослушивания музыки

Новости технологии:Корпорация Amazon запустила свой стриминговий сервис музыки Amazon Music.

Стриминговый сервис является бесплатным. Пользователи могут выбрать отдельные песни, а также исполнителя, жанр и т.д.

Как сказано в официальном блоге Amazon, предусмотрена и платная версия. Отличие бесплатной версии заключается в том, что пользователям придется иногда слушать рекламу.

Кто может воспользоваться

Сейчас сервис заработал только в нескольких странах: США, Великобритании и Германии. То есть в Украине Amazon Music пока недоступен, и когда заработает и заработает ли вообще – информации пока нет.

Он является приложением, то есть его могут загрузить из своих магазинов приложений владельцы iPhone, iPad, а также устройств на базе Android и Amazon TV Fire.

Что еще известно

Пользователям не нужно оформлять дополнительную подписку. Если нужна платная версия Amazon Music, то пользователь должен создать аккаунт Amazon и там произвести оплату.

Цена

Сейчас за 4 месяца прослушивания платной версии надо заплатить всего 0,99 центов (это 25 гривен). После этого такую сумму нужно будет вносить за каждый месяц. За эту стоимость пользователям обещают доступ к 50 миллионам песен, среди них самые свежие релизы.