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Продовольственная "революция": Sony создаст ИИ для пищевой промышленности

Продовольственная "революция": Sony создаст ИИ для пищевой промышленности
20:21 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:С помощью разработанного искусственного интеллекта появятся новые вкусы и запахи.

Корпорация Sony запустила новое подразделение своей дочерней компании Sony AI, которое будет заниматься созданием графического, игрового и сенсорного оборудования, а также разрабатывать искусственный интеллект в области пищевой промышленности и гастрономии. Об этом пишет Rtl Today.

Детали нового проекта пока не раскрываются. В Sony отмечают, что искусственный интеллект не станет заменять поваров — технологии можно будет использовать для комбинации новых вкусов и молекулярной кухни.

Область пищевых продуктов требует изучения молекулярных структур. Используя ИИ и его аналитические возможности, мы можем создавать новые рецепты, - представитель Sony Синичи Тобе.

2000-летний рисунок: ИИ помог археологам найти древнее утраченное произведение искусства

Искусственный интеллект позволит добавлять несвойственные некоторым продуктам запахи и вкусы в еду, а также создавать новые блюда и рецепты.

В дальнейшем Sony планирует создать роботизированную кухню для того, чтобы помочь пожилым людям готовить еду дома, но без использования открытого огня.

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Пищевая промышленность, Sony, Искусственный интеллект, ИИ.
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