Скачать
Четверг, 21.11.2019
Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
Зеленский встретился с египетским бизнесменом (Фото)
"Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
"Российский тюнинг": появились фото возвращенных РФ кораблей
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
Украинская игра претендует на престижную премию Game Awards
Украинская игра претендует на престижную премию Game Awards

Mi Band 3i: Xiaomi представила бюджетный фитнес-трекер

Mi Band 3i: Xiaomi представила бюджетный фитнес-трекер
21:15 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Китайский производитель Xiaomi выпустил бюджетную версию своего фирменного фитнес-трекера Xiaomi Mi Band 3i.

Правда, новинка получилась эксклюзивно для индийского рынка.

Как передает Gsmarena.com, это доступная версия популярных фитнес-часов Mi Band 3.

Характеристики

Новый Mi Band 3i получил AMOLED-дисплей с диагональю 0,78 дюйма. На нем должна быть выведена информация о прогулках, беге, езде на велосипеде, плавании и другой активности, звонках. Также на экран будут выводить оповещения о звонках и сообщениях.

Кроме того, Xiaomi Mi Band 3i выдерживает давление до 5 атмосфер, что обеспечивает погружение под воду на глубину до 50 метров.

Также девайс оснащен аккумулятором, емкостью 110 мАч. Производитель обещает, что этого хватит на 20 дней работы без подзарядки.

Xiaomi не остановить: компания представила бюджетную электронную книгу Mi Reader (Фото)

Цена

На индийском рынке новинку можно приобрести по цене 18 долларов (450 гривен). Mi Band 3i можно приобрести только в черном цвете.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Технологии, Техно, Xiaomi, Фитнес-трекер, Xiaomi Mi Band 3i, Mi Band 3i.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михайлов день 2019: что категорически нельзя делать в этот день
02 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 22 ноября
03 В РФ прокомментировали кражу унитазов с украинских военных кораблей
04 У кого сегодня день ангела: значение имени и шикарные СМС поздравления
05 Малоизвестный признак заболевания сердца, о которых стоит помнить каждому
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Обострение на Донбассе: трое украинских военных получили ранения
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
Министр обороны: Мы хотим &quot;убить&quot; призыв
Министр обороны: Мы хотим "убить" призыв
Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам
Как в сказке: королевские сады уже украсили к рождественским праздникам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь