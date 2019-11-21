Apple Music: компания запускает новую подписку

Новости технологии:В приложении компании появится бизнес-подписку на сервис Apple Music.

Такое предложение будет доступно кафе и магазинам.

Преимущества бизнес-подписки

Как сообщает The Wall Street Journal, условия стандартной подписки на Apple Music не позволяют включать музыку с сервиса для бизнес-целей.

В свою очередь бизнес-подписка предоставляет лицензию на воспроизведение музыки в розничных магазинах, кафе и других подобных заведениях.

Кроме того, Apple Music будет создавать сотни отдельных плей-листов для компаний.

Цена и доступность

Стоимость бизнес-подписки Apple Music пока не известна. Заметим, что стандартная подписка в США стоит 9,99 долларов. Также пока не сообщается в каких странах будет доступна новая функция.