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Apple Music: компания запускает новую подписку

Apple Music: компания запускает новую подписку
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:В приложении компании появится бизнес-подписку на сервис Apple Music.

Такое предложение будет доступно кафе и магазинам.

Преимущества бизнес-подписки

Как сообщает The Wall Street Journal, условия стандартной подписки на Apple Music не позволяют включать музыку с сервиса для бизнес-целей.

В свою очередь бизнес-подписка предоставляет лицензию на воспроизведение музыки в розничных магазинах, кафе и других подобных заведениях.

Кроме того, Apple Music будет создавать сотни отдельных плей-листов для компаний.

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Цена и доступность

Стоимость бизнес-подписки Apple Music пока не известна. Заметим, что стандартная подписка в США стоит 9,99 долларов. Также пока не сообщается в каких странах будет доступна новая функция.

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Apple, Технологии, Приложение, Подписка, Техно, Apple Music.
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