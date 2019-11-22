Сверхбыстрая зарядка Xiaomi: когда ждать

Новости технологии:Xiaomi рассказала, когда ждать первые смартфоны со 100-ваттной зарядкой.

Еще в марте компания Xiaomi представила технологию сверхбыстрой зарядки Super Charge Turbo мощностью 100 Вт. Первые смартфоны с такой зарядкой ожидались до конца этого года, однако представители Xiaomi решили развеять слухи и сами рассказали, когда дебютируют устройства с поддержкой Super Charge Turbo.

В рамках конференции Xiaomi Developer Conference сотрудники компании заявили, что первые смартфоны с зарядкой мощностью 100 Вт выйдут только в 2020 году.

Как известно, 100-ваттная зарядка способна зарядить батарею на 4000 мАч с 0% до 100% всего за 17 минут.

Также сообщается, что зарядное устройство изготовлено из высококачественных материалов и имеет сверхвысокую эффективность 98%. А специализированные программные и аппаратные средства защиты обеспечат высокий уровень безопасности (похоже, речь идет о защите от самовозгорания).

В смартфонах, которые получат поддержку технологии Super Charge Turbo, установят по два аккумулятора. Кстати, таким методом уже успешно пользуется Oppo. Например, двойные аккумуляторы получили смартфоны Find X и Reno Ace. В результате первый поддерживает зарядку мощностью 50 Вт, а вторая модель — 65 Вт.