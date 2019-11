Представлен первый трейлер легендарной игры Half-Life: Alyx (Видео)

В четверг, 21 ноября, компания Valve представила первый полноценный трейлер игры Half-Life: Alyx. Как оказалось, для того, чтобы сыграть в новую часть Half-Life, понадобится не только VR-шлем, но и мощный компьютер.

Half-Life: Alyx – это VR-тайтл, повествующий о приключениях Аликс Вэнс – верной напарницы Гордона Фримена – в период между первой и второй номерными частями саги.

Системные требования Half-Life: Alyx

Будущая новинка будет работать в связке с шлемами виртуальной реальности, такими как:

Valve Index

Oculus Rift

HTC Vive

Windows Mixed Reality.

Set between the events of Half-Life and Half-Life 2, Alyx Vance and her father Eli discover a secret that leads them into the heart of the Combine's occupation of City 17.

As Alyx, give humanity its last chance for survival. https://t.co/ApxdkAdzAX pic.twitter.com/00V2cD1zV7

