Telegram не работает: в чем дело

Новости технологии:Пользователи Telegram жалуются на проблемы с популярным мессенджером.

Сегодня, 22 ноября, около 15:00 Telegram перестал работать.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

Отмечается, что у пользователей появились проблемы с отправкой и получением сообщений. История переписок тоже исчезла, а если и видна, то все посты в сообществах, группах и личных сообщениях поисчезали.

Однако, чаще всего жалобы поступают на то, что у пользователей не получается подключиться к мессенджеру или отправить сообщение.

У пользователей наблюдались вот такие проблемы с работой мессенджера

Проблема замечена не только на территории Украины, но и в других странах. Особенно страдают пользователи и Беларуси и России. Также проблемы заметили в ФРГ, Индии и Камбодже.