Скачать
Пятница, 22.11.2019
Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется
Цымбалюк в ОБСЕ: Политика РФ относительно контролируемой эскалации сохраняется
Фотографироваться на паспорт в Украине можно будет в головном уборе
В Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головных уборах
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Шахтер - Львов: где смотреть онлайн-трансляцию матча
Telegram не работает: в чем дело
Telegram не работает: в чем дело

Telegram не работает: в чем дело

Telegram не работает: в чем дело
15:49 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости технологии:Пользователи Telegram жалуются на проблемы с популярным мессенджером.

Сегодня, 22 ноября, около 15:00 Telegram перестал работать.

Об этом сообщает сайт Downdetector.

Отмечается, что у пользователей появились проблемы с отправкой и получением сообщений. История переписок тоже исчезла, а если и видна, то все посты в сообществах, группах и личных сообщениях поисчезали.

Однако, чаще всего жалобы поступают на то, что у пользователей не получается подключиться к мессенджеру или отправить сообщение.

У пользователей наблюдались вот такие проблемы с работой мессенджера

WhatsApp уязвим: что не так с мессенджером

Проблема замечена не только на территории Украины, но и в других странах. Особенно страдают пользователи и Беларуси и России. Также проблемы заметили в ФРГ, Индии и Камбодже.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сбой, Мессенджер, Telegram.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страховая цена на газ для населения: что готовит правительство
02 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
03 Мороз до -12: синоптики дали холодный прогноз на выходные
04 Экс-глава СБУ Грицак подозревается в госизмене
05 Маникюр 2019-2020: невероятный тренд нейл-арта сезона - треугольный дизайн (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев ждут морозные выходные: синоптик рассказала, когда потеплеет
Украинцев ждут морозные выходные: когда потеплеет
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Авария танкера в Одессе: судно завалилось на борт
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА
Самый &quot;взрослый&quot; в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Самый "взрослый" в мире: ученые обнаружили в Антарктиде древний лед
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь