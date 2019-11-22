Telegram не работает: в чем дело

Сегодня, 22 ноября, около 15:00 Telegram перестал работать.
Об этом сообщает сайт Downdetector.
Отмечается, что у пользователей появились проблемы с отправкой и получением сообщений. История переписок тоже исчезла, а если и видна, то все посты в сообществах, группах и личных сообщениях поисчезали.
Однако, чаще всего жалобы поступают на то, что у пользователей не получается подключиться к мессенджеру или отправить сообщение.
У пользователей наблюдались вот такие проблемы с работой мессенджера
Проблема замечена не только на территории Украины, но и в других странах. Особенно страдают пользователи и Беларуси и России. Также проблемы заметили в ФРГ, Индии и Камбодже.