Первые изображения Samsung Galaxy S11: чего стоит ожидать от новинки (Фото, Видео)

Новости технологии:Инсайдер OnLeaks продолжает свой марафон утечек новых смартфонов Samsung. На этот раз он опубликовал первые изображения флагмана Galaxy S11.

Что показал?

Новинку, как и фаблет Galaxy Note 10, оснастят широкоформатным дисплеем с вырезом по центру. На снимках также можно разглядеть небольшие закругления по краям.

На задней стороне устройства виднеется L-образная основная камера с четырьмя модулями. Кстати, точно такое же расположение сенсоров получат бюджетные Galaxy A51 и Galaxy A71.

Над LED-вспышкой установлен ещё один неизвестный датчик. Возможно этот, тот самый ИК-спектрометр, который будет определять состав еды и диагностировать опухоли. Сканера отпечатков пальцев на корпусе устройства нет. Его, как и в актуальном поколении смартфона, установят под дисплеем.

Что известно?

Напомним, Galaxy S11 приписывают 6.7-дюймовый Super AMOLED-экран c частотой обновления картинки 120 Гц. Также аппарат должен получить новый топовый чип Exynos или Qualcomm (зависит от региона), обновлённый 108-мегапиксельный основной модуль камеры, а также OLED-дисплей нового поколения из специального материала M10.

Когда ждать?

По слухам, анонс Galaxy S11 состоится в феврале 2020 года. Его представят вместе с Galaxy S11 Plus и Galaxy S11e.