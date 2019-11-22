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Первые изображения Samsung Galaxy S11: чего стоит ожидать от новинки (Фото, Видео)

Первые изображения Samsung Galaxy S11: чего стоит ожидать от новинки (Фото, Видео)
17:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Инсайдер OnLeaks продолжает свой марафон утечек новых смартфонов Samsung. На этот раз он опубликовал первые изображения флагмана Galaxy S11.

Что показал?

Новинку, как и фаблет Galaxy Note 10, оснастят широкоформатным дисплеем с вырезом по центру. На снимках также можно разглядеть небольшие закругления по краям. 

На задней стороне устройства виднеется L-образная основная камера с четырьмя модулями. Кстати, точно такое же расположение сенсоров получат бюджетные Galaxy A51 и Galaxy A71.

Над LED-вспышкой установлен ещё один неизвестный датчик. Возможно этот, тот самый ИК-спектрометр, который будет определять состав еды и диагностировать опухоли. Сканера отпечатков пальцев на корпусе устройства нет. Его, как и в актуальном поколении смартфона, установят под дисплеем.

Функцию запланированных публикаций начала тестировать Twitter

Что известно?

Напомним, Galaxy S11 приписывают 6.7-дюймовый Super AMOLED-экран c частотой обновления картинки 120 Гц. Также аппарат должен получить новый топовый чип Exynos или Qualcomm (зависит от региона), обновлённый 108-мегапиксельный основной модуль камеры, а также OLED-дисплей нового поколения из специального материала M10.

Когда ждать?

По слухам, анонс Galaxy S11 состоится в феврале 2020 года. Его представят вместе с Galaxy S11 Plus и Galaxy S11e.

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Samsung, Гаджеты, Смартфон, Технологии, Новинки, Камера, Samsung Galaxy S11.
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