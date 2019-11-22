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Функцию запланированных публикаций начала тестировать Twitter

Функцию запланированных публикаций начала тестировать Twitter
08:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости технологии:Сейчас она доступна лишь некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter.

Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию публикации запланированных постов.

Об этом компания сообщила в микроблоге.

"Планирование постов на https://twitter.com Да, пожалуйста! С сегодняшнего дня мы экспериментируем с привлечением одной из самых удобных функций, которая экономит время в Twitter. Скажите нам, что вы думаете об этом, если вы участвуете в эксперименте", - говорится в сообщении. 

На данный момент функция доступна только некоторым пользователям и тестируется в веб-версии Twitter.

Что-то пошло не так: в Facebook и Instagram произошел масштабным сбой

Эта функция будет особенно полезна для тех, кто использует платформу для работы. В частности для запланированных рекламных акций и объявлений компаний.

Если тестирование пройдет успешно, то в дальнейшем функцию можно будет ожидать в приложениях для платформ Windows, macOS, iOS и Android.

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Социальная сеть, Технологии, Соцсеть, Twitter, Техно.
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