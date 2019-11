Функцию запланированных публикаций начала тестировать Twitter

Социальная сеть Twitter начала тестировать функцию публикации запланированных постов.

Об этом компания сообщила в микроблоге.

"Планирование постов на https://twitter.com Да, пожалуйста! С сегодняшнего дня мы экспериментируем с привлечением одной из самых удобных функций, которая экономит время в Twitter. Скажите нам, что вы думаете об этом, если вы участвуете в эксперименте", - говорится в сообщении.

Tweet scheduling on https://t.co/8FModRv1sl? Yes please! Starting today, we’re experimenting with bringing one of @TweetDeck’s handiest time-saving features into Twitter. Tell us what you think if you’re part of the experiment. pic.twitter.com/4pI9xrbPEP

— TweetDeck (@TweetDeck) 20 ноября 2019 г.