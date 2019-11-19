Что-то пошло не так: в Facebook и Instagram произошел масштабным сбой

Новости технологии:Пользователи Instagram и Facebook пожаловались на сбой в работе социальных сетей.

В работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей. Об этом сообщает сервис Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

По данным портала, 58% пользователей Instagram заявили о проблеме с новостной лентой, 33% не смогли войти в соцсеть и 8% сообщили о неудачных попытках воспользоваться веб-версией.

Большинство проблем с работой сети было зафиксировано в Лондоне, Париже, Лиссабоне. Порту, Монреале, Торонто, Нью-Йорке, Майами и Лос-Анджелесе.

На сбой в Facebook жаловались преимущественно жители восточного побережья США, Мексики, бразильского Сан-Паулу и австралийского Сиднея. Среди них 80% испытывали проблемы с работой сайта в целом, 20% отметили неполадки со входом.

Напомним, в субботу пользователи социальной сети Facebook в Украине, Европе и ряде других стран столкнулись со сбоями работы сайта.

Как сообщалось ранее, Facebook решил скопировать некоторые элементы Instagram, создав "Популярные фото" - это бесконечная фид-лента, которая показывает новые фотографии от друзей и отслеживаемых сообществ.