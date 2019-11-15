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Пятница, 15.11.2019
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Лайки в Instagram начинают скрываться во всем мире: пока в тестовом режиме

Лайки в Instagram начинают скрываться во всем мире: пока в тестовом режиме
04:30 Сегодня Телеграф digger.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Instagram запустила тестирование функции сокрытия лайков по всему миру.

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков на публикации по всему миру.

Об этом соцсеть сообщила в своём аккаунте в Twitter.

Ранее глава Instagram Адам Моссери рассказал, что соцсеть начнёт скрывать лайки для некоторых пользователей из США на этой неделе.

Теперь сервис, принадлежащий Facebook, заявил, что проводит тестирование по всему миру.

Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Некоторые пользователи смогут видеть количество лайков только для собственных публикаций. Многие блогеры уже опасаются, что это приведёт к снижению их доходов.

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Facebook, Соцсети, Instagram, Лайки.
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