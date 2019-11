Лайки в Instagram начинают скрываться во всем мире: пока в тестовом режиме

Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков на публикации по всему миру.

Об этом соцсеть сообщила в своём аккаунте в Twitter.

Ранее глава Instagram Адам Моссери рассказал, что соцсеть начнёт скрывать лайки для некоторых пользователей из США на этой неделе.

Теперь сервис, принадлежащий Facebook, заявил, что проводит тестирование по всему миру.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019