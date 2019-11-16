Пользователи пожаловались на сбой в работе популярной соцсети

Новости технологии:Сбой в работе Facebook произошел в Украине, а также в Европе.

Пользователи социальной сети Facebook в Украине, Европе и ряде других стран столкнулись со сбоями работы сайта в субботу. В Украине проблемы с работой приложения возникли в Киевской, Одесской и Донецкой областях. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Так, больше всего сообщений о проблемах возникли с 1.00 до 2.00 ночи по киевскому времени. В это время, сервис который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, зафиксировал 639 сообщений о проблеме.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из Украины, Великобритании, Польши, России, Германии, Франции США и Мексики. В Украине от сбоев в работе социальной сети пострадали пользователи из Киевской, Одесской и Донецкой областей.

Напомним, в Instagram начали скрывать лайки под постами пользователей.

Как сообщалось ранее, Facebook решил скопировать некоторые элементы Instagram, создав "Популярные фото" - это бесконечная фид-лента, которая показывает новые фотографии от друзей и отслеживаемых сообществ.