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Беспроводной датчик способен передавать прикосновения на расстоянии (Видео)

Беспроводной датчик способен передавать прикосновения на расстоянии (Видео)
20:47 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Группа ученых разработала новый беспроводной интерфейс для виртуальной реальности и дополненной реальности, который позволит ощущать прикосновения.

Разработка представляет собой эластичный пластырь с электродами и сенсорами, который наклеивается на кожу пользователя. При этом пластырь не изгибается на коже — ученые утверждают, что он принимает ее естественную форму.

Для передачи прикосновений в устройство встроены очень легкие — весом около 1,4 г — моторы, которые состоят из катушки и постоянного магнита. Когда пользователь передает владельцу пластыря прикосновение, на катушку подается ток, а магнит начинает вибрировать с частотой этого тока — так создается ощущение прикосновения.

Устройство имеет низкое энергопотребление: около 2 милливольт на каждый мотор — это в несколько десятков раз ниже, чем у аналогичных разработок. При этом энергию для работы датчик получает от внешнего источника "по воздуху" — с помощью спирали индуктивности.

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В ближайшее время исследователи планируют заняться доработкой устройства для того, чтобы его можно было использовать в массовом производстве — в игровой (VR и AR) промышленности, в медицине и коммуникациях. 

Ранее инженеры из Университета науки и технологии имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии создали умную кожу, которая работает без датчиков и элементов питания — для сбора данных о здоровье владельца она использует только изменения магнитного поля.

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Ученые, Технологии, Инженеры, Прикосновения, беспроводной датчик.
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