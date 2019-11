В Valve прокомментировали разработку Half-Life: Alyx

Новости технологии:Half-Life: Alyx: разработчики поведали о деталях.

Джефф Кили, журналист и продюсер The Game Awards, провел интервью с разработчиками Half-Life: Alyx — Дэвидом Спрейером, Робином Уокером и Дарио Касали.

Что рассказали

Идея Half-Life: Alyx зародилась еще в 2016 году, когда Valve решила, что в индустрии не хватает крупных игр в виртуальной реальности. Первым делом компания выпустила The Lab, которая, по мнению разработчиков, была той самой «большой игрой», но аудитория считала по другому. Потому Valve решила экспериментировать дальше, пробуя создавать игры в VR, используя франшизы компании.

«Мы остановились на Portal и Half-Life, как на самых интересных. Portal — игра о бросании игрока через порталы, потому мы решили, что просто взбесим часть игроков. Потом мы посмотрели на Half-Life и основу этого продукта. К тому же большая часть элементов игры выглядела лучше в VR. Понимаете, Half-Life — это игра о плавном переходе между сюжетом, боями, головоломками, исследованием и взаимодействием», — рассказал Дэвид.

Сама разработка началась с 15-минутной демо-версии с использованием объектов из Half-Life. Потом же команда решила придумать, как перенести те самые ощущения и механики, но уже в VR.

Разработчики изначально хотели сделать классическую версию Half-Life: Alyx для клавиатуры и мыши, но в итоге остановились только на виртуальной реальности:

«Чем больше мы использовали гарнитуру и контроллеры, тем больше понимали, что такое количество взаимодействий с игрой мы не сможем перенести на клавиатуру и мышь. Например, когда ты можешь управлять своими руками отдельно от головы. Это просто невозможно с клавиатурой и мышью», — рассказал Дэвид.

Отвечая на вопрос, почему же команда не взялась за Half-Life 3, разработчик ответил, что проект казался пугающим, так как у игроков есть завышенные ожидания. В то же время платформа VR помогла Valve сконцентрироваться не столько на продолжении серии, сколько на развитии механик в условиях виртуальной реальности.

Разработчики пока не уверены, сконцентрируется ли студия на VR-играх, но команда хочет делать больше проектов по вселенной Half-Life. В этом плане команде нужно взглянуть на успехи Half-Life: Alyx, а потом уже решить, куда двигаться дальше.

Джефф Кили, который и провел интервью, анонсировал, что разработчики Alyx приедут на The Game Awards, где покажут и расскажут больше об игре. К тому же в 2020 выйдет полноценный ролик The Final Hours of Half-Life: Alyx, из которого мы узнаем больше о разработке игры.