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Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?

Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?
18:52 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В прошлом месяце компания Microsoft представила "умные" беспроводные наушники Surface Earbuds, однако они до сих пор так и не появились в продаже.

Когда?

Сначала в Microsoft обещали, что продажи наушников стартуют в этом году. Однако теперь директор по продуктам Microsoft Панос Панай сообщил о том, что их выпуск пришлось отложить. 

По его словам, Surface Earbuds появятся на полках магазинов весной 2020 года. Похоже, ценник останется прежним — $249.

Почему?

Причины отсрочки Панос Панай не уточнил, но написал на своей странице в Twitter:

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"Производство продуктов — это постоянное стремление к точному отображению всех деталей, для этого требуется время… Иногда больше, чем мы планировали".

Напомним, наушники Surface Earbuds получили систему шумоподавления, зарядный чехол, сенсорное и голосовое управление, с помощью которого можно открывать разные программы Microsoft и показывать данные из них. Кроме того, гаджет способен в реальном времени переводить речь на один из 60 языков.

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Microsoft, Наушники, Гаджеты, Технология, Беспроводные наушники, Microsoft Surface Earbuds.
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