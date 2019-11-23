Когда стартуют продажи беспроводных наушников Microsoft Surface Earbuds?

Новости технологии:В прошлом месяце компания Microsoft представила "умные" беспроводные наушники Surface Earbuds, однако они до сих пор так и не появились в продаже.

Когда?

Сначала в Microsoft обещали, что продажи наушников стартуют в этом году. Однако теперь директор по продуктам Microsoft Панос Панай сообщил о том, что их выпуск пришлось отложить.

По его словам, Surface Earbuds появятся на полках магазинов весной 2020 года. Похоже, ценник останется прежним — $249.

Почему?

Причины отсрочки Панос Панай не уточнил, но написал на своей странице в Twitter:

"Производство продуктов — это постоянное стремление к точному отображению всех деталей, для этого требуется время… Иногда больше, чем мы планировали".

Напомним, наушники Surface Earbuds получили систему шумоподавления, зарядный чехол, сенсорное и голосовое управление, с помощью которого можно открывать разные программы Microsoft и показывать данные из них. Кроме того, гаджет способен в реальном времени переводить речь на один из 60 языков.