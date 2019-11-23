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Плохие новости: появление Uber влияет на потребление алкоголя

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Плохие новости: появление Uber влияет на потребление алкоголя
20:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости технологии:Онлайн-служба вызова такси для совместных поездок приводит к тому, что люди хуже контролируют потребление алкоголя, зато реже попадают в аварии.

Исследователи из Луисвиллского университета и Университета штата Джорджия обнаружили необычную взаимосвязь между появлением в городе сервиса вызова такси Uber и употреблением горячительных напитков. Статья об этом опубликована в журнале The Economist.

В своей работе ученые проанализировали данные по потреблению алкоголя, собранные Центрами по контролю и профилактике заболеваний США, сопоставив их с развитием Uber в стране. Оказалось, после того, как сервис начинал работать в новом городе, уровень потребления спиртного там возрастал. В частности, среднее количество выпитых в течение дня напитков увеличивалось на 3,1%, а число дней в месяце, когда среднестатистический житель употреблял алкоголь, возрастало на 2,8%.

При этом особенно заметным было усиление нездоровых поведенческих паттернов, связанных со спиртным. Так, среднее максимальное количество напитков, выпитых за один присест, возросло на 4,9%, а количество случаев тяжелого опьянения увеличилось сразу на 9%. В районах со слаборазвитой сетью общественного транспорта рост употребления алкоголя был еще заметнее: показатели тяжелого пьянства там увеличивались на 17,5-21,8%.

Исследователи отмечают, что до появления Uber уровень как умеренного, так и нездорового потребления спиртных напитков в основном постепенно снижался. Это было связано с тем, что в отсутствие надежного и удобного сервиса такси посетители баров лучше контролировали свое потребление и ограничивали количество напитков, чтобы не отправляться домой пьяными.

Уровень потребления алкоголя в городах, где появился Uber. Правый график — среднее количество напитков в день, средний график — количество случаев невоздержанного пьянства, правый график — уровень алкоголизма / © Burgdorf et al., The Economist, 2019.

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Но есть и хорошие новости: предыдущие исследования показали, что благодаря Uber во многих городах сильно снизилось число аварий с участием нетрезвых водителей. Кое-где падение уровня таких ДТП достигало 60%. Еще один забавный факт: появление Uber влечет за собой повышение уровня занятости на 2,4% и увеличение общего дохода в барах на 2,3%.

«Социальный эффект райдшеринга (совместных поездок на такси. — Прим. ред.) более сложен, чем его описывают существующие источники», — подытоживают авторы исследования. Однако на данный момент положительное влияние Uber на общество перевешивает негативные эффекты.

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