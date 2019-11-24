Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне

Новости технологии:21 ноября в Украине стартовала официальная продажа новинки. Поэтому подробнее рассмотрим, что нам предлагает новый смартфон.

Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi Note 10. На локальном китайском рынке новинка называется Xiaomi Mi CC9 Pro.

Смартфон в целом обладает средними характеристиками для своего ценового сегмента, но при этом у него невероятная (и самая мощная на рынке) камера на 108 Мп, хороший процессор и мощная батарея на 5,260 мАч.

Дизайн и экран

Смартфон доступен в трех цветах корпуса: зеленый, белый и черный (Aurora Green, Glacier White и Midnight Black соответственно).

Скругленный в углах AMOLED-экран имеет диагональ 6,47 дюйма с разрешением FullHD и соотношением сторон 19,5:9. Вверху экрана – фронтальная селфи-камера. Разрешение экрана: 1080х2340 пикселей. На экране отныне размещен и сенсор отпечатков пальца.

Камера

Вот тут Xiaomi действительно на шаг обошел всех современных конкурентов. Xiaomi Mi Note 10 имеет качественный режим макросъемки, цифровое приближение до 50x, ночной режим на 27 Мп, ультра широкоугольный режим видеосъемки, снимающий видео в качестве 4К и GoPro-режим, позволяющий записывать видео во время движения без потерь качества.

Селфи-камера на 32 Мп умеет записывать видео в HDR в качестве 1080p на скорости 30fps.

Изюминка на торте – это невероятная камера на 108 мегапикселей и несколько объективов:

5-мегапиксельный 5-кратный телеобъектив,

12-мегапиксельный 2-кратный телеобъектив,

20-мегапиксельный ультра-широкоугольный объектив,

2-мегапиксельный макрообъектив.

Основная камера комплектуется сенсором Samsung ISOCELL Bright HMX, созданным корейским производителем совместно с Xiaomi.

Это относительно большой сенсор размером 1/1,33 дюйма. Благодаря технологии "бининга пикселей", смартфон создает снимки на 27 Мп с высоким разрешением и 108 Мп изображения с Pro-режимом камеры. Этот режим позволяет делать фотографии, которые при желании можно напечатать на афише высотой 4,24 метра.

Батарея

Аккумулятор Mi Note 10 действительно мощный и придется по вкусу геймерам и любителям YouTube на смартфоне. У смартфона несъемный аккумулятор емкостью 5 260 мАч, который поддерживает быструю зарядку. В комплекте также есть устройство для быстрой зарядки мощностью 30 Вт. Зарядка с нуля до 58 % продлится всего пол часа, а до полного заряда – 65 минут.

Скорость

Смартфон оснащается чипсетом Snapdragon 730G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Телефон управляется операционной системой Android 9.0 (Pie) и последней версией MIUI 11. Под капотом у Mi Note 10 графический процессор Adreno 618 и восьмиядерный процессор, состоящий из двух ядер на 2.2 GHz и шести ядер скоростью 1.8 GHz (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold + 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver).

Snapdragon 730G имеет на 35 % большую частоту процессора и на 25 % более высокую частоту визуализации изображения графического процессора, если сравнивать со Snapdragon 710.

Цена

Сначала смартфон появился на китайском рынке, где модель на 6/128 Гб стоила 400 долларов. Продажи телефона в Европе начались в середине ноября, где он стоил сначала 610 долларов, но за несколько дней цена была снижена до 550 долларов, что все равно значительно дороже версии на китайском рынке.В Украине тоже уже стартовали продажи Xiaomi Mi Note 10. Новинку можно купить здесь.

Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти стоит 14 999 гривен;

За модификацию 6 + 256 ГБ памяти нужно заплатить 15 999 гривен.