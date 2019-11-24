Huawei готовит Nova 6 SE: появились изображения и характеристики

Новости технологии:5 декабря компания Huawei проведет презентацию Nova 6. Но, как оказалось, в этот день дебютирует еще и Nova 6 SE — упрощенная версия модели.

В чем разница?

Nova 6 отличается от Nova 6 и по "начинке", и по дизайну. Во-первых, у обоих фронтальная камера врезана в экран, но только у Nova 6 фронталка будет двойной, а его младший брат получит одинарную селфи-камеру в круглом вырезе. Сканер отпечатков пальцев также расположен на боковой грани.

Во-вторых, у основной камеры тоже четыре модуля, но другое расположение. У Nova 6 датчики расположены вертикально, а у Nova 6 SE — в квадратном модуле, как у iPhone 11 Pro.

В-третьих, у младшей модели будет процессор попроще: Kirin 810 вместо топового Kirin 990.

Также сообщается о поддержке зарядки мощностью 40 Вт. Другой информации о смартфоне Huawei Nova 6 SE пока нет.