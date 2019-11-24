Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Вступление Украины в НАТО: в альянсе не хотят ссориться с РФ
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Динамо - Мариуполь: смотреть матч онлайн (Видео)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)
Футуристичный пикап Tesla Cybertruck уже превратили в кемпер (Фото)

Huawei готовит Nova 6 SE: появились изображения и характеристики

Huawei готовит Nova 6 SE: появились изображения и характеристики
16:49 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:5 декабря компания Huawei проведет презентацию Nova 6. Но, как оказалось, в этот день дебютирует еще и Nova 6 SE — упрощенная версия модели.

В чем разница?

Nova 6 отличается от Nova 6 и по "начинке", и по дизайну. Во-первых, у обоих фронтальная камера врезана в экран, но только у Nova 6 фронталка будет двойной, а его младший брат получит одинарную селфи-камеру в круглом вырезе. Сканер отпечатков пальцев также расположен на боковой грани.

Во-вторых, у основной камеры тоже четыре модуля, но другое расположение. У Nova 6 датчики расположены вертикально, а у Nova 6 SE — в квадратном модуле, как у iPhone 11 Pro. 

Xiaomi Mi Note 10: интересные факты о новом смартфоне

В-третьих, у младшей модели будет процессор попроще: Kirin 810 вместо топового Kirin 990. 

Также сообщается о поддержке зарядки мощностью 40 Вт. Другой информации о смартфоне Huawei Nova 6 SE пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Huawei, Технологии, Новинки, Huawei Nova 6 SE.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Мода 2019-2020: самые стильные принты зимнего сезона
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Во время шторма в Кельтском море погиб украинский моряк
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Экс-жена Александра Пономарева рассказала о его новом романе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь