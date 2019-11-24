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Прям как из ИКЕА: ретро-проектор от Xiaomi, который можно собрать самому

Прям как из ИКЕА: ретро-проектор от Xiaomi, который можно собрать самому
20:07 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Корпорация Xiaomi не прекращает удивлять нас оригинальными разработками.

Одним из них является проектор в ретро-стиле. Его официальное название 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope. Как передает gizmochina, это устройство является витаскопом, то есть одним из ранних прототипов современных кинопроекторов.

Для чего аппарат?

Конечно, для просмотра видео. Устройство может воспроизводить картинки с кинопленки с помощью электрической лампы накаливания.

Проектор нужно собрать самому.

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Еще один интересный момент – устройство изготовлено из дерева. В продажу он поступает в разобранном виде. Пользователь должен собрать его самостоятельно. На составление у пользователя уйдет от 4 до 8 часов.

Чтобы запустить ретро-проектор Xiaomi, нужно вращать ручку и наблюдать за тем, что происходит на экране.

Цена

3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope на территории Китая будет стоить 33 доллара (чуть больше 800 гривен).

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Все по теме:

Технологии, Xiaomi, 3D Puzzle Movement Assembled Wooden Vitascope, Ретро-проектор от Xiaomi, Ретро-проектор.
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