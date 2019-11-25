Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Флешмоб набирает оборотов: адвоката семей Небесной сотни поддержало общество
Флешмоб набирает оборотов: адвоката семей Небесной сотни поддержало общество
Оржель: Зима будет теплой, но также надо обеспечить стабильные цены в платежках
Оржель: Надо обеспечить стабильные цены в платежках
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Украинский бодибилдер Горобец одержал 15 победу подряд
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови
Toshiba разработала метод диагностики 13 видов рака по одной капле крови

Быстрее любого гиперкара: блок компьютера McLaren Senna, который удивляет (Видео)

Быстрее любого гиперкара: блок компьютера McLaren Senna, который удивляет (Видео)
17:07 Сегодня Телеграф auto.24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Вот он – настоящий киберпанк!

"Под капотом" у него 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3800X.

Перед нами персональный компьютер, выполненный в стилистике и с философией McLaren Senna. Автором идеи и конструкции является Robeytech.

"Мы хотели сделать тематический ПК McLaren. Корпус Cougar Conquer, безусловно, был идеальным для этого сборника, а дополнительный стайлинг винилом обеспечил совершенство образа. По моему мнению, вышли прекрасно!", – комментирует мастер свою работу.

Lamborghini показала новый гиперкар, который нельзя купить (Фото)

Под аутентичным корпусом с яркой подсветкой размещено 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3800X, материнскую плату MSI MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi ATX AM4 и 32 ГБ памяти Corsair Dominator Platinum RGB RRD4-3200. Все на жидком охлаждении. Агрегаты, достойные такого корпуса. Стоимость – соответствующая: $2946.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Продажа, Авто, Фото, McLaren Senna, системный блок игрового компьютера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Сегодня представят нового главу Черновицкой ОГА
04 Итоги дня 24 ноября: Кулеба попал в ДТП и гибель украинского моряка
05 "Не деньги и не поддержка реформ": Порошенко в Канаде рассказал, в чем больше всего нуждается Украина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Газ вместо денег: Украина ответила на ультиматум России по газу
Украина ответила на ультиматум России по газу
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
В Украине запустили сайт по измерению скорости интернета
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Режиссер фильма &quot;Цена правды&quot; Агнешка Холланд получила орден княгини Ольги
Режиссер фильма "Цена правды" Агнешка Холланд получила орден княгини Ольги
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь