Быстрее любого гиперкара: блок компьютера McLaren Senna, который удивляет (Видео)

Новости технологии:Вот он – настоящий киберпанк!

"Под капотом" у него 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3800X.

Перед нами персональный компьютер, выполненный в стилистике и с философией McLaren Senna. Автором идеи и конструкции является Robeytech.

"Мы хотели сделать тематический ПК McLaren. Корпус Cougar Conquer, безусловно, был идеальным для этого сборника, а дополнительный стайлинг винилом обеспечил совершенство образа. По моему мнению, вышли прекрасно!", – комментирует мастер свою работу.

Под аутентичным корпусом с яркой подсветкой размещено 8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 3800X, материнскую плату MSI MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi ATX AM4 и 32 ГБ памяти Corsair Dominator Platinum RGB RRD4-3200. Все на жидком охлаждении. Агрегаты, достойные такого корпуса. Стоимость – соответствующая: $2946.