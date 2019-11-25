Скачать
Понедельник, 25.11.2019
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Зеленский провел телефонный разговор с Путиным
Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту
Дела Майдана: ГПУ объявила подозрение еще одному фигуранту
Золотой мяч получил нового обладателя
Золотой мяч получил нового обладателя
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)

Никакой бытовой техники: Huawei не собирается идти по стопам Xiaomi

Никакой бытовой техники: Huawei не собирается идти по стопам Xiaomi
22:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Сегодня компания Huawei провела в Китае крупную презентацию, во время которой представила планшет MatePad Pro, колонку Sound X, телевизор и ноутбуки MateBook D.

По словам директора компании по потребительскому бизнесу Ричарда Ю (Richard Yu), цель Huawei — создание обширной экосистемы, которая позволит пользователю управлять гаджетами в доме с помощью смартфона.

Однако пока Huawei не пойдет по стопам Xiaomi и не будет выпускать бытовую технику. Поэтому пока не стоит ждать холодильников, стиральных машин и пылесосов под маркой Huawei. 

Ричард Ю добавил, что сейчас Huawei хочет сконцентрироваться на тех категориях продуктов, которые уже выпускает. Это смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-колонки, часы и фитнес-трекеры. Также производитель заинтересован выпуском "умной" одежды.

Власти США дали согласие: Microsoft будет сотрудничать с Huawei

Напомним, что на сегодняшней презентации компания Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. У обеих моделей больше общего, чем различий. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, внутри система охлаждения с вентилятором Shark Fin 2.0 с небольшим уровнем шума. По словам производителя, она на 27% эффективнее, чем система охлаждения прошлогодних моделей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Huawei, Технология, Новинка, Xiaomi, Ричард Ю, Никакой бытовой техники.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Мороз, шторм и ветер: в каких регионах выпадет снег
02 Поможет и пирог вкусный испечь, и простуду вылечить: как можно использовать мед
03 Маникюр 2019-2020: потрясающий серый дизайн (Фото)
04 Какой завтра праздник: обычаи традиции на 26 ноября
05 Этот овощ оказался мощным лекарством от рака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский о &quot;Нормандском формате&quot;: Мы получили дату
Зеленский о Нормандском формате: Мы получили дату
ДТП с Кулебой: кто виноват
ДТП с Кулебой: кто виноват
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (18.11 – 24.11.2019)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Потап рассказал, кому из украинского шоу-бизнеса он является кумом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь