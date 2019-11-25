Никакой бытовой техники: Huawei не собирается идти по стопам Xiaomi

Новости технологии:Сегодня компания Huawei провела в Китае крупную презентацию, во время которой представила планшет MatePad Pro, колонку Sound X, телевизор и ноутбуки MateBook D.

По словам директора компании по потребительскому бизнесу Ричарда Ю (Richard Yu), цель Huawei — создание обширной экосистемы, которая позволит пользователю управлять гаджетами в доме с помощью смартфона.

Однако пока Huawei не пойдет по стопам Xiaomi и не будет выпускать бытовую технику. Поэтому пока не стоит ждать холодильников, стиральных машин и пылесосов под маркой Huawei.

Ричард Ю добавил, что сейчас Huawei хочет сконцентрироваться на тех категориях продуктов, которые уже выпускает. Это смартфоны, планшеты, ноутбуки, смарт-колонки, часы и фитнес-трекеры. Также производитель заинтересован выпуском "умной" одежды.

Напомним, что на сегодняшней презентации компания Huawei представила ноутбуки MateBook D 14 и MateBook D 15. У обеих моделей больше общего, чем различий. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, внутри система охлаждения с вентилятором Shark Fin 2.0 с небольшим уровнем шума. По словам производителя, она на 27% эффективнее, чем система охлаждения прошлогодних моделей.