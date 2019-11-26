WhatsApp тестирует функцию автоматического удаления сообщений

Новости технологии:В новой бета-версии приложения WhatsApp появилась функция автоматического удаления старых сообщений.

Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время. Об этом сообщает WABetaInfo.

Опция "Удаление сообщений" уже появилась в обновленной бета-версии 2.19.348 для Android. Ее можно будет включить во вкладках "Информация о контакте" и "Групповые настройки чата".

Период удаления сообщений выбирает сам пользователь. Предлагаются варианты – час, день, неделя, месяц и год.

При этом ранее похожая функция уже появлялась под названием "Исчезающие сообщения".

Как сообщалось, в сентябре текущего года об опасности использования как WhatsApp так и Telegram предупреждал бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден. Вместо этих мессенджеров он рекомендовал использовать Signal или Wire.