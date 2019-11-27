Украина поднялась на 4 позиции в цифровом рейтинге Huawei

Новости технологии:По данным компании Huawei, Украина сэкономила от трех до пяти лет на строительство сети LTE по сравнению с другими странами.

Украина в 2019 году поднялась на четыре позиции в Глобальном индексе сетевого взаимодействия (GCI) компании-производителя оборудования для мобильной связи Huawei (Китай) по сравнению с 2018 годом.

Такие данные обнародовала компания 26 ноября на "Форуме цифровой трансформации в Киеве".

За пять лет показатель GCI страны улучшился на 12 баллов, что является впечатляющим достижением среди 79 стран, участвующих в исследовании. Кроме того, по данным компании, с 2015 по 2019 годы проникновение мобильной широкополосной связи в Украине увеличилось с 8% до 65%.

Кроме того, компания Huawei выразила готовность тесно сотрудничать с украинскими партнерами для развития отраслевых экосистем и стимулирования социально-экономического развития Украины , а также делиться международным опытом в области высокоскоростной связи и совместного использования инфраструктуры.

В частности, в течение последних 20 лет компания Huawei установила тесные партнерские отношения с основными украинскими операторами связи и предприятиями и участвовала в строительстве инфраструктуры ИКТ страны.