Не можешь увидеть - послушай: создана технология для озвучки мемов

Новости технологии:Новая технология позволила видеть мемы людям с нарушениями зрения.

Люди с нарушениями зрения используют социальные сети, как и все остальные, часто с помощью программного обеспечения для чтения с экрана. Но этой технологии не хватает, когда она сталкивается с мемами, которые не содержат альтернативного текста для описания того, что изображено на картинках.

"Мемы могут показаться не самой важной проблемой, но не нам выбирать для людей то, что заслуживает их внимания, — говорит один из авторов работы Джефф Бигэм, сотрудник Университета Карнеги — Меллона. — Многие люди используют мемы, и поэтому они должны быть доступны".

В своей работе, представленной на конференции ASSETS, авторы использовали методы компьютерного зрения, чтобы описать образы, лежащие в основе каждого мема, — будь то знаменитость, плачущий ребенок, персонаж мультфильма или какая-либо сцена. Исследователи также применили оптические методы распознавания символов для расшифровки наложенного на картинку текста.

Для каждого типа мема необходимо было создать только один шаблон, описывающий изображение, после чего программе оставалось проанализировать наложенный на изображение текст. Но описать то, что на самом деле передает мем, оказалось сложнее, чем думали исследователи. Для некоторых картинок ученым удалось подобрать точное описание, а другие пришлось исключить из программы.

Команда также создала платформу для перевода мемов в звук, а не в текст. Пользователи выполняют поиск по звуковой библиотеке и перетаскивают элементы в шаблон. Эта система была сделана для перевода существующих мемов и передачи настроения через музыку и звуковые эффекты. Одной из ключевых причин создания такой платформы исследователи назвали то, что простое озвучивание описания мемов может "убить шутку".

Еще сложнее, по словам авторов работы, внедрить эту технологию в реальный мир. Для этого им, похоже, придется убедить такие крупные социальные сети, как Twitter и Facebook, добавить функцию озвучивания мемов в свою платформу. А это очень непросто.