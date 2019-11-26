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Лучше удалить? Ученые оценили приложения для определения гомосексуальности

Лучше удалить? Ученые оценили приложения для определения гомосексуальности
12:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости технологии:Приложения для определения гомосексуальности назвали опасными.

Программа под названием How Gay Are You ("Насколько ты гей"), появившаяся в прошлом месяце в онлайн-магазине приложений GenePlaza, вызвала настоящую бурю возмущения со стороны как ученых, так и простых людей. How Gay Are You заклеймили как "отвратительное" и "худшую идею", добившись удаления программы с сайта. Ученые из Сиднейского университета в статье для The Conversation объяснили, почему подобное приложение не просто плохо, но опасно.

За программами вроде How Gay Are You стоят серьезные научные данные. Алгоритмы, по которым они "определяют гомосексуальность", базируются на связях между конкретными генетическими вариантами и определенными признаками. Однако интерпретация данных и составление прогноза для пользователя зависят лишь от разработчиков программы и никак не проверяются учеными.

Загвоздка в том, что сексуальная ориентация человека не определяется просто одним или парой конкретных генов. Сексуальное поведение — продукт сложных генетических взаимодействий и факторов индивидуального развития, и обычное картирование человеческого генома никак не может показать, "на сколько процентов вы гей".

В то же время вера в генетическую детерминированность сексуальной ориентации дает отрицательный эффект. Так, мужчины-геи, которые воспринимают свою ориентацию как определяемую биологическими факторами, более уверены в своей сексуальной идентичности, но при этом считают себя более отличными от гетеросексуалов и испытывают большую стигматизацию.

Подобное верно не только для полового влечения: сведение различий до чисто генетических усиливает веру в предрассудки и способствует распространению ложных убеждений. В одном из недавних исследований женщины, которые были проинформированы о том, что их математические способности "генетически неполноценны", справлялись с тестом по математике хуже тех женщин, которым этого не рассказывали.

Аналогичная ситуация может наблюдаться с ожирением: даже самый распространенный генетический вариант, связанный с этой патологией, объясняет лишь незначительную часть различий между людьми. Знание о том, что ожирение имеет генетическую основу, заставляет игнорировать важность физических упражнений и здорового питания. В одном из исследований участники, получившие информацию о связи между генами и ожирением, съели затем больше печенья, чем те, кто получал иное объяснение процессов набора лишнего веса.

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Наибольшее беспокойство у ученых вызвало приложение Depression App, которое использует данные австралийского исследования 2018 года для определения генетического риска депрессии у пользователя. Хотя сами создатели программы предупреждают, что ее выводы "не являются диагнозом, прогнозом или показателем предрасположенности", для людей с депрессивными симптомами вердикт Depression App может стать фактором усиления болезни.

Приложения, подобные How Gay Are You, влияют не только на наше самовосприятие, но и на отношение к другим людям. Информация о том, что какой-либо признак обусловлен генетически, может формировать враждебное отношение к определенным группам людей и одновременно усиливать стигматизацию внутри них. Непонимание или неправильная интерпретация генетической информации — источник опасных заблуждений.

Ранее ученые объяснили гомосексуализм термитов инстинктом самосохранения и рассказали, чем мозг трансгендеров отличается от мужского и женского мозга.

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Приложение, Сексизм, Гомосексуальность.
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