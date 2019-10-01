Новая функция WhatsApp: в приложении появятся исчезающие сообщения

Новости технологии:Разработчики популярного мессенджера WhatsApp собираются добавить в своё фирменное приложение новую функцию.

Умельцы из WaBetaInfo "поковырялись" в бета-версии WhatsApp 2.19.275 и нашли там следы функции исчезающих сообщений. Она позволит пользователям отправлять сообщения, которые автоматически удаляются через 5 секунд или 1 час на выбор. Сперва такую возможность добавят в групповые чаты, а потом уже и в личные переписки. Кстати, функция исчезающих сообщений не новая и она уже давно присутствует в приложении Facebook Messenger.

Когда ждать

К сожалению, точно сказать нельзя, когда функция появится у всех. Ее сперва добавят для пользователей бета-версии приложения, а потом уже в стабильный релиз.

Напомним, что британские полицейские смогут получить доступ к перепискам в Facebook и WhatsApp, подозреваемых в тяжких преступлениях.