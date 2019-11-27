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Среда, 27.11.2019
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Пользователи PS Plus получат две бесплатные игры (Видео)

Пользователи PS Plus получат две бесплатные игры (Видео)
21:48 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:В декабре подписчикам PS Plus раздадут Titanfall 2 и Monster Energy Supercross.

Sony анонсировала новую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus. В декабре компания порадует как любителей шутеров, так и фанатов мотокросса.

В следующем месяце подписчики PS Plus смогут забрать себе в библиотеку Titanfall 2 — мультиплеерный шутер от Respawn, создателей Apex Legends и Jedy: Fallen Order. Electronic Arts выпустила игру в один месяц с Battlefield 1, чем подкосила продажи проекта. Все же критики оценили игру в 89 баллов, а геймеры хвалили мультиплеер, стрельбу и динамику сражений.

К тому же Titanfall 2 полюбился игрокам за две особенности. Во-первых, каждый игрок может призвать на поле боя "титатана", боевого робота, оснащенного пушками и уникальными гаджетами. Во-вторых, бойцы умеют бегать по стенам, что дает дополнительной динамики в бою.

Второй бесплатной игрой станет Monster Energy Supercross, в которой геймеры смогут прокатиться на лицензированных байках. К тому же гонщика и его "металлического коня" позволят кастомизировать. Если же наскучит кататься на подготовленных трассах, то добро пожаловать в "Редактор Треков", где можно создать собственную локацию и соревноваться с другими игроками.

Titanfall 2 и Monster Energy Supercross будут доступны бесплатно для подписчиков PS Plus с 3 декабря по 6 января 2020 года на PlayStation 4. Пока что есть шанс забрать игры из подборки ноября.

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Sony также подготовила бонус для владельцев PlayStation VR. В декабре подписчики PS Plus получат удвоенный опыт в Firewall Zero Hour.

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Все по теме:

Консоль, Sony, Приставка, Игровая консоль, PS Plus, Titanfall 2, Monster Energy Supercross.
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