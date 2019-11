PlayStation 5 и Xbox Project Scarlett: когда ждать выхода консолей

Заметим, этот же источник назвал дату выхода Xbox Project Scarlett – консоль от Microsoft поступит в продажу раньше, чем приставка Sony.

Дата выхода и цена PlayStation 5

Инсайдер PSErebus отметил, что в комплекте с PlayStation 5 будет идти SSD-накопитель объемом 2 ГБ и игра Gran Turismo 7.

Sony Interactive Entertainment (SIE) will launch PlayStation5 (PS5) in several countries in the holiday season of 2020 and will make PlayStation5 (PS5) available in North America on November 20, 2020 at a recommended retail price (RRP) of $499 pic.twitter.com/fe4jKlHmrH

— PlayStation (@PSErebus) November 19, 2019