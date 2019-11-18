Новый патент в Sony: первые изображения контроллера Dualshock (Фото)

Новости технологии:Геймеры уже взглянули на дизайн PlayStation 5 для разработчиков, а теперь Sony запатентовала внешний вид контроллеров для игровой консоли.

Документ заметили Videogames Chronicle, заглянув на сайт японского патентного ведомства, где также опубликованы и схематические изображения геймпада. Судя по картинкам, Sony решила увеличить триггеры, уменьшить стики и добавить USB-порт с микрофоном. В то же время световой индикатор, который бесил геймеров в Dualshock 4, решили убрать. Спасибо. Также стоит отметить, что геймпад стал больше похоже на контроллер Xbox One за счет более широких рукоятей.

Судя по схематическим изображениям, условного "Dualshock 5" внешне мало отличается от предшественника, но главные изменения спрятаны внутри. Вместе с анонсом даты релиза и официального названия PlayStation 5 президент Sony Interactive Entertainment Europe Джим Райан рассказал о тактильной отдаче. Компания решила улучшить виброотклик, и теперь он сможет передавать ощущения от разных поверхностей.

Обновленную технологию уже успели опробовать журналисты Wired. В короткой "демке" персонаж бегал по различным поверхностям, а контроллер уже создавал "разный тактильный опыт": "Песок казался медленным и ломким; грязь казалась медленной и сырой. На льду высокочастотный отклик заставил большие пальцы действительно почувствовать, как мой персонаж скользит. Прыгнув в бассейн, я почувствовал сопротивление воды; на деревянном мосту - упругое ощущение".

Геймпад также дали протестировать в гонке Gran Turismo Sport, запущенной на PlayStation 5 для разработчиков: "Проезжая по границе между дорожкой и грязью, я чувствовал обе поверхности. Делая то же самое на той же дороге, используя DualShock 4 на PS4, это ощущение полностью исчезло. Не то чтобы обратная связь старого стиля побледнела - не было никакой обратной связи".

По словам журналистов, с добавлением улучшенного вибромотора и увеличенной батареи Dualshock 5 стал тяжелее четвертой версии. В то же время, как отмечает менеджер по продукции Тоши Аоки, контроллер остается легче, чем геймпад Xbox One.

Также напомним, что в октябре в Сеть попало первое живое фото PlayStation 5. На изображении оказалась версия для разработчиков, потому о дизайне судить рано, но техническая сторона может остаться неизменной в версии для продажи. Например, в PlayStation 5 останется BluRay-привод, а также могут появиться шесть разъемов USB и встроенная камера.

Из дополнительных фишек также стоит вспомнить об обратной совместимости. Судя по утечкам, PlayStation 5 сможет запускать игры предыдущих поколений приставок Sony. К тому же компания планирует добавить обратную совместимость и для контроллеров, так что не спешите выбрасывать свой Dualshock 4 после покупки PlayStation 5.