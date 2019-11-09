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Суббота, 09.11.2019
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Компания Sony запатентовала картридж для новой игровой консоли (Фото, Видео)

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Компания Sony запатентовала картридж для новой игровой консоли (Фото, Видео)
22:24 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новый патент компании наталкивает на мысли о возвращении старых технологий.

LetsGoDigital нашли очередной патент Sony Interactive Entertainment, зарегистрированный в Национальном институте промышленной собственности Бразилии. В прошлый раз компания регистрировала в ведомстве дизайн PlayStation 5 для разработчиков, а теперь же понесла в офис игровой картридж.

Заявка попала в класс 14.99 с описанием "Смешное" и "Разное". LetsGoDigital отмечает, что в японии под таким классификационным номером регистрируют "Электронные игровые аксессуары".

За новый продукт отвечает Юджин Морисава, старший арт-директор Sony Interactive Entertainment. Если верить источнику, то Морисава ответственен за все продукты, связанные с брендом PlayStation. Так что новый игровой аксессуар, возможно, связан с консолями компании.

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В ноябре 2018 года мы уже рассказывали о патенте картриджа Sony, за который также отвечал Морисава. Как оказалось, компания зарегистрировала уже существующее устройство для детского набора по программированию Sony Toio. Теперь же это совершенно новый продукт. Судя по единственному изображению, Sony работает над картриджем, который внешне напоминает игровые картриджи для японского Famicom (NES в США и Европе) от компании Nintendo.

Пока неизвестно для какого устройства предназначен запатентованный картридж, ведь еще с выхода PlayStation 3 компания использует BluRay диски для распространения физических копий игр.

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Единственной приставкой Sony, которая использовала картриджи, была PlayStation Vita, но еще в 2018 году компания остановила их производство и теперь игры для консоли можно купить только в цифре. Возможно, Sony посмотрела на успех Nintendo Switch и решила вернуться на рынок портативных консолей c PS Vita 2, которым сейчас правит "большая N".

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Sony, Патент, Игровая консоль, PlayStation 5, Sony Interactive Entertainment, Игровой картридж.
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