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Rockstar готовит новую игру в средневековом сеттинге

Rockstar готовит новую игру в средневековом сеттинге
12:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости технологии:Разработчики решили представить еще одну интересную игру, и на этот раз в духе Средневековья.

За студией Rockstar Games среди пользователей закрепилось звание "авторов GTA", однако это не повод для компании останавливаться только на одной серии видеоигр.

Что известно об утечке

Источником слухов, как это часто бывает, стал форум Reddit.

По данным пользователя под ником iknowstuff312, компания Rockstar работает над экшеном с открытым миром в средневековом сеттинге. Информацию якобы слил инсайдер, который ранее делился правдивыми сведениями о Red Dead Redemption 2 и DLC для GTA Online.

Если верить утечке, то именно эта игра, а не Grand Theft Auto VI или давно отмененный Bully 2, станет следующим релизом студии.

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Дата анонса и выхода игры

Премьера якобы запланирована на первый квартал 2021 года, а до анонса осталось всего ничего.

Что известно об игре

О самой игре пользователь почти ничего не рассказал, за исключением предполагаемой детали: в качестве оружия в ней выступят мечи. К слову, упоминания какого-то Project Medieval появлялись в сети и ранее, так что сбрасывать слухи со счетов пока не стоит.

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Технологии, Игры, Средневековье, Компьютерные игры, Rockstar, Техно, Rockstar Games.
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