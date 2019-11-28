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Четверг, 28.11.2019
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Google добавила новые функции в приложение Google Earth
Google добавила новые функции в приложение Google Earth

Google добавила новые функции в приложение Google Earth

Google добавила новые функции в приложение Google Earth
13:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Пользователи могут создать презентацию своего тура, используя изображения Street View, текстовые слайды, маркеры мест, визуальные эффекты и так далее.

Теперь пользователи имеют возможность создавать туры на любые темы и по любым уголкам планеты.

Что известно о турах в Google Earth

Когда компания Google обновила проект Earth в 2017 году, она добавила в него раздел Voyager, в котором предлагались экскурсии по разным уголкам земного шара. Туры в Voyager создавали, например, компании BBC Earth и Sesame Street, что делало проект в целом более полезным для студентов и исследователей, сообщает "Популярная механика".

Теперь Google предоставляет такую возможность всем желающим. 

После публикации любой человек, который нашел тур или получил на него ссылку, может отправиться в созданное другим пользователем виртуальное путешествие, следуя замыслу автора.

Презентация новой функции

На презентации новой функции Google продемонстрировала экскурсию по Италии, посвященную архитектуре эпохи Возрождения, рассказ о реке Гудзон и реконструкцию событий романа "Прогулка двух лун".

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Новая возможность, которую компания Google предоставила своим пользователям, превращает проекты Maps и Earth в некое подобие социальной сети, в которой каждый может поделиться своим путешествием, будь то прогулка вокруг дома или вокруг мира.

Как создать собственный тур в Google Earth 

Для создания тура в Google Earth, необходимо просто перейти в раздел "Проекты" и выбрать точку на карте. Работать над туром можно неограниченное количество времени, так как все черновики проекта будут храниться на Google Диске.

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Технологии, Приложения, Google Earth, Техно, Обновления Google Earth.
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