Xiaomi похвасталась "умной" кроватью 8H Milan Smart Electric Bed (Видео)

Новости технологии:Xiaomi, совместно с компанией Chengdu Fun Sleep Technology Co. Ltd, анонсировала "умную" кровать 8H Milan Smart Electric Bed.

Что известно?

Новинка может похвастаться конструкцией, которая сгибается в двух местах. По умолчанию есть пять режимов. Например, для удобного чтения, просмотра фильмов и т.д. Настраивать угол также можно вручную (до 30 и 60 градусов соответственно). Управляется кровать с помощью кнопок или голосовыми командами.

Сделана новинка из высокопрочного стекловолокна. Кровать также имеет каркас с пятью перегородками. Благодаря ему, она выдерживает равномерную нагрузку до 1000 кг. Корпус новинки покрыт материалом Litchi 8-го поколения, который очень похож на кожу. По словам компании, он более долговечный и выдерживает до 20 000 циклов трения.

Цена и когда ждать

Продажи кровати стартуют 3 декабря. В наличии будет несколько размеров. За полуторную модель придётся отдать $284, а за версию на 1.8 м — $312.